NÖ: Mann kam bei Absturz eines Müllwagens ums Leben

Ein tragischer Unfall, bei dem der Bedienstete eines Müllunternehmens ums Leben gekommen ist, beschäftigt die Einsatzkräfte in der Gemeinde Neustadtl an der Donau im Bezirk Amstetten. Dort ist am Vormittag ein Müllsammel-Lkw auf einem schmalen Güterweg seitlich in einen Graben gestürzt. Dabei wurde der Mitarbeiter, der die Müllpresse bediente, von dem tonnenschweren Fahrzeug mitgerissen und tödlich verletzt.