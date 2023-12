NÖ: Lenkerin stürzte mit Auto von Forststraße ab

Am Mittwochnachmittag wurden die Einsatzkräfte zur Menschrettung (T2) ins gebirgige Ybbsitzer Gemeindegebiet in Richtung Großprolling gerufen. Eine Fahrzeuglenkerin war von einer Forststraße abgekommen und mehrere Meter im steilen Gelände abgestürzt. Der Wagen verfing sich in Bäumen und im Gebüsch, die Frau wurde verletzt und kam im Wageninneren auf der Beifahrerseite zu liegen.