NÖ: Lehrer schaute im Unterricht Porno und wurde suspendiert

Ein Lehrer hat in einer Schule in einer Stadt im Bezirk Korneuburg im Unterricht einen Pornofilm geschaut, während der Videobeamer lief. Der Mann um die 50 Jahre wurde suspendiert, bestätigte ein Sprecher des niederösterreichischen Bildungsdirektors am Donnerstag auf Anfrage einen Heute-Bericht.

Die jugendlichen Schüler hatten die Situation vor rund drei Wochen gefilmt und fotografiert. Der Informatiklehrer habe den Vorfall gegenüber der Direktion und dem Bildungsdirektor damit gerechtfertigt, dass er die Firewall überprüfen musste und daher einen Pornofilm gewählt habe, hieß es.