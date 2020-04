NÖ: Kinder reagierten schnell und verhinderten Wohnungsbrand

Um die Mittagszeit am Donnerstag hatte der Notruf der Feuerwehr Wr. Neustadt eine ungewöhnlich junge Stimme am anderen Ende der Leitung. Ein junges Mädchen und ein Bursche, beide zwischen neun und zwölf Jahren bemerkten Rauch in der Küche ihrer Wohnung. Ein Holzbrett am Herd der Küche hatte zu rauchen begonnen. Das Mädchen wählte daraufhin sofort den Feuerwehr-Notruf und wurde zu einer kleinen Heldin. Die Mutter war zu dieser Zeit kurz nicht im Raum, hieß es in einer Aussendung.

Brand verhindert

"Sie war wirklich spitze! Hat alles präzise angegeben und alle Anweisungen befolgt", sagte der Diensthabende Andreas Michalitz. Das in der Corona-Bereitschaft anwesende Team der Feuerwehr brach sofort zum vermeintlichen Wohnungsbrand in dem Mehrparteienwohnhaus in der Plankengasse auf. Dort wurden sie bereits erwartet. Der Atemschutztrupp begab sich in die Wohnung, drehte den Herd ab und entfernte das Holzbrett.