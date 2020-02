NÖ: Jochen Danninger hat Mammut-Ressort übernommen

Es ist erst ein paar Wochen her, da fieberte Jochen Danninger vor dem Fernseher mit, als Tennis-Ass Dominic Thiem bei den Australian Open für Furore sorgte. „Ich glaube“, sagte Danninger bei seiner Antrittsrede im Landtag mit einem Schmunzeln, „dass dadurch auch meine Rückhand besser geworden ist.“

Danninger wird schon ein gutes Zeitmanagement brauchen, um auch in Zukunft an seinen Tennisschlägen arbeiten zu können. Denn am Donnerstag wurde der gebürtige Oberösterreicher als neuer NÖ Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport angelobt – und Landesräte sind in Niederösterreich bekanntlich sehr viel unterwegs.