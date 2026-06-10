Fünf Wochen hat es gedauert, 102.000 Euro hat es gekostet: Die Abdichtung des Flachdachs des Hollabrunner Stadtsaals ist erneuert. Damit ist die Sanierung des Gebäudes vollständig abgeschlossen. Denn eine umfassende Generalsanierung im Inneren ist bereits vor einigen Jahren erfolgt.

"Mit der abgeschlossenen Dachsanierung haben wir nun den letzten großen Baustein der umfassenden Stadtsaalsanierung gesetzt. Von der Technik bis zum Dach – der Stadtsaal ist für die nächsten Jahrzehnte bestens aufgestellt. Das ist eine Investition in das kulturelle Herzstück unserer Stadt!", fasst Bürgermeister Alfred Babinsky (ÖVP) zusammen.

Innensanierung im ersten Corona-Jahr

Die Generalsanierung des Stadtsaales begann bereits im Jahr 2020, als aufgrund des pandemiebedingten Veranstaltungsstillstands die Möglichkeit bestand, den Saal für fast ein Jahr außer Betrieb zu setzen. "In normalen Jahren wäre eine solch lange Schließung für den zentralen Veranstaltungsort Hollabrunns nicht möglich gewesen", weiß der Bürgermeister.