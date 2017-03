NÖ-Grüne: "Seid's bitte keine Trotteln"

Emmerich Weiderbauer startete mit Andre Heller in den Sonntagvormittag. Der Landtagsmandatar begrüßte die 175 Delegierten beim Landeskongress der Grünen in der Ybbser Stadthalle augenzwinkernd mit einem Zitat des Künstlers, der anlässlich der Bundespräsidentenwahl gemeint hatte: "Seid's bitte keine Trotteln." Weiderbauers Aufforderung war durchaus in Richtung der personellen Weichenstellungen zu verstehen, erstellten die Grünen doch am Sonntag ihre Kandidatenlisten für Landtags- und Nationalratswahl. Einzelne Plätze waren bereits im Vorfeld heiß umkämpft.

Die Grünen sind damit heuer die erste Partei, die offiziell ihre Wahllisten erstellt. Sie stellen aktuell vier Abgeordnete im Landtag. Im Nationalrat gibt es drei nö. Mandatare. Wie berichtet, werden Madeleine Petrovic und Emmerich Weiderbauer bei der Landtagswahl im Frühjahr 2018 nicht mehr antreten. Für die Nationalratswahl wird Tanja Windbüchler-Souschill nicht mehr zur Verfügung stehen.

Klar ist: Landessprecherin Helga Krismer wird die Grünen als Spitzenkandidatin in die Landtagswahl führen. Gegenkandidaten hatte sie am Sonntag keinen. Im KURIER-Interview meinte sie zuletzt: "Bei der Grünen Basis weiß man nie. Sie ist für Überraschungen gut. Ich freue mich über jede Stimme." Am Sonntag schenkten ihr viele Delegierte das Vertrauen: Fast 80 Prozent wollen Krismer als Spitzenkandidatin sehen. Ihr Vorgängerin madeleine Petrovic hatte vor fünf jahren 74 Prozent Zustimmung erhalten.

Ein Hauen und Stechen um die übrigen Listenplätze ortet Krismer nicht: "Es ist bei den Grünen gang und gäbe, dass wir viele gute Kandidatinnen und Kandidaten haben. Es ist klar, dass viele im demokratiepolitisch positiven Sinn um die Plätze rittern."

An Forderungen stellte Krismer das 365-Euro-Jahresticket für den öffentlichen Verkehr in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen. Erwartungsgemäß zielte ihre politische Kritik in erster Linie auf die ÖVP: "Es gibt im Land nur mehr eine einzige Feuerwehr gegen diese ÖVP die sich als Brandbeschleuniger des Populismus entpuppt und das sind wir Grünen."

Ins Rennen um Platz zwei auf der Landtagsliste gehen Georg Ecker aus Hollabrunn und Rainer Praschak, Stadtrat in Mödling. Landtagsmandatarin Amrita Enzinger aus Aderklaa rittert mit der Zwettler Gemeinderätin Silvia Moser um Platz drei.

Fixiert werden soll auch die Liste für die Nationalratswahl. Mandatar Dieter Brosz steht auf Platz eins. Dahinter rangieren Nationalrätin Eva Mückstein aus Bad Vöslau, Ulrike Fischer, Vizebürgermeisterin in St. Andrä-Wördern, Ingrid Jelem, Gemeinderätin in Bromberg, Elisabeth Götze, Vizebürgermeisterin in Eichgraben und Silvia Pultz aus Wr. Neustadt.