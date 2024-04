NÖ: Großeinsatz der Feuerwehren bei Brand in Strohlagerhalle

An die 80 Freiwillige von acht Feuerwehren stehen derzeit im Bezirk Amstetten bei einem Brand auf einem landwirtschaftlichen Objekt im Einsatz. Auf dem Hof im Gemeindegebiet von Neuhofen an der Ybbs ist am Nachmittag in einem Strohlager und dem Dachstuhl des Gebäudes ein Feuer ausgebrochen.