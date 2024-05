NÖ: Großbrand mit vier E-Autos auf Transportanhänger

Auf der Donaubundesstraße B3 zwischen Weins und Ysperdorf in der Gemeinde Hofamt Priel im Bezirk Melk ging am späten Dienstagnachmittag eine außergewöhnliche Rauchsäule auf. Auf einem mit E-Autos beladenen Transporter waren aus unbekannter Ursache vier Fahrzeuge in Brand geraten.