Mit drei Hauben und zwei Gabeln (Falstaff) bekam die Küche zuletzt besonders wegen der vegetarischen Alternativ-Menüs viel Zuspruch von Feinschmeckern. Die Tester von Gault & Millau schwärmten von "wunderbaren Karotten und schwarzer Nuss, köstlichen Roten Rüben mit Birnen und Estragon und gereiftem Beiried mit knusprigem Zwiebel-Camembert-Strudel.“

Das Brüderpaar Stefan und Martin Görg ist mit dem legendären "Kupfer-Dachl“ ihrer Eltern in Eichbüchl bei Wiener Neustadt nicht nur kulinarisch in aller Munde. Nach dem sanften Relaunch und dem Namenswechsel zu "Görg“ steht heuer ein Monsterprojekt an.