Schloss Trautmannsdorf wird Gesundheitsressort: Bau startet 2026

Dem wollte Immobilienentwickler Norbert Winkelmayer ein Ende bereiten, als er den Komplex im Jahr 2013 mit seiner Sans Souci Group kaufte, um es zu sanieren. Doch rasch regte sich Widerstand gegen das Projekt. Im Ort, aber auch seitens der Naturschutzorganisation "Alliance for Nature" . Nun, nach zwölf Jahren, gibt es aber doch grünes Licht für die Schloss-Revitalisierung.

So soll das künftige Gesundheitsressort aussehen.

Konkret geplant ist ein Medical Health Resort , in dem der Schwerpunkt auf Präventivmedizin gelegt werden soll. Das rund 4.000 Quadratmeter große Herrenhaus selbst soll saniert und in ein Hotel mit Seminarräumen und Restaurant umgewandelt werden. Auf dem elf Hektar großen Grund sollen außerdem Hotelpavillons mit rund 100 Zimmern sowie Behandlungsräume entstehen, 16 Reihenhäuser , Personalwohnungen, betreutes Wohnen, ein Veranstaltungszentrum und eine Tiefgarage mit 260 Stellplätzen .

D er Baubescheid der Gemeinde ist seit kurzem rechtskräftig. Winkelmayer ist den Forderungen mehrerer Bürgerinitiativen im Ort in zahlreichen Punkten entgegen gekommen. Weitere Einsprüche gegen den Baubescheid hat das Landesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

Einen Katalog an Wünschen hatte die Gemeinde an die Umwidmung geknüpft. Vor allem forderte man die Erhaltung des Schlosses. Auch die Vergabe von Wohnungen habe man herausverhandelt, so Laa. Außerdem die teilweise Übernahme der Straßenerrichtungskosten für die Zufahrt, eine Verbreiterung der Hauptstraße und die Begehbarkeit des Parks.

"Verhandlungsmarathon"

Winkelmayer spricht von einem „dreijährigen Verhandlungsmarathon“. Nun soll die nötige Umwidmung im September im Gemeinderat beschlossen werden. "Dann müssen wir noch einmal umplanen, um alle Wünsche zu erfüllen." So werde die Position der Reihenhäuser und der Zufahrten verändert. Auch die Hotelpavillons werden lockerer mit mehr Freiraum angeordnet (siehe Renderings).

Mit einem tatsächlichen Beginn der Bauarbeiten rechne er Ende 2026.