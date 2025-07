"Eine Katastrophe": Baustelle zwingt St. Pöltner Wirt zum Zusperren

Die Kommunikation mit den Verantwortlichen sei "zum Teil recht mühsam gewesen", berichtet sie. Kritik übt sie aber auch an der Parkplatzsituation in der Innenstadt. "Mit dem Umbau der Promenande sind Stellflächen weggefallen, das wirkt sich auch auf die Laufkundschaft aus."

„Es ist eine Katastrophe“, sagt Soylu. Ihm sei gar nichts anderes übrig geblieben, als für zwei Monate zuzusperren. „Der Schanigarten ist für das Geschäft überlebenswichtig, aber aufgrund der Baustelle kann man nicht draußen sitzen“, erzählt er. Kompensationszahlungen der Stadt gebe es keine, so der Wirt. „Mich kostet diese Baustelle ungefähr so viel wie ein Kleinwagen“, sagt er.

Nun ist es so, dass man im Rathaus den Ärger Soylus zwar zum Teil nachvollziehen kann. Man betont jedoch, dass das Projekt unumgänglich gewesen sei.

„Es erfolgt in der Wiener Straße die notwendige Sanierung der Kanalhausanschlussleitungen vom Herrenplatz in Richtung Osten. Weiters findet eine gemeinschaftliche Erneuerung der restlichen Einbautenträger wie EVN, Fernwärme, Wasser, Kabelplus, Telekom und Straßenbeleuchtung statt. Diese Leitungen werden effizient und kombiniert in einer Sammelkünette verlegt“, heißt es aus dem Rathaus. Die Arbeiten seien für die Sicherheit sehr relevant – und ebenso für die Energieversorgung der Bürger und Geschäfte in diesem Bereich.