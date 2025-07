Neue Shops und Gastro-Überraschungen: St. Pöltner City trotzt Kritik

Der Ursprung der Idee reicht einige Jahre zurück. „Ich war damals mit meinen zwölf Kindern in der Shopping City und wir sind in den Duran-Store gegangen“, erzählt Sissy. Die Kinder waren hungrig und aufgekratzt – für den damaligen Mitarbeiter kein Problem. Er schenkte ihnen sogar zusätzliche Sandwiches. Dieser Moment blieb in Erinnerung – und sollte alles verändern.

Nach einem Soft Opening im Rahmen des Franziskanergassenfests am 20. Juni steht nun das große Finale bevor: Am 6. August findet das feierliche Grand Opening statt. „Wir freuen uns riesig, ab sofort nicht nur Laufkundschaft, sondern auch Unternehmen und Privatkunden mit hochwertigen Brötchen beliefern zu dürfen“, sagt Sissy Haynes .

In der Franziskanergasse 1a zieht seit Kurzem ein ganz besonderer Duft durch die Gasse: Der neue Store Duran Sandwiches San Pöly hat eröffnet und lockt mit frischen Sandwiches in die Innenstadt. Hinter dem Laden stehen Sissy und Benson Haynes, die mit viel Herzblut und einer außergewöhnlichen Geschichte den Traum vom eigenen Sandwich-Geschäft verwirklicht haben.

Die Sandwiches (zwischen 2,10 und 3,10 Euro) für den San Pöly Store werden täglich frisch in der Duran-Zentrale in Stockerau zubereitet – mit Brot aus der Traditionsbäckerei Rötzer und hauseigenen Aufstrichen nach Familienrezeptur.

Noch nicht so weit ist man am Riemerplatz. Hier hat das Modegeschäft Jones zwar bereits geschlossen, der Nachfolger lässt aber noch etwas auf sich warten – derzeit laufen die Umbauarbeiten. Einziehen wird Liberty Woman. Die Marke wendet sich vorrangig an Frauen zwischen 40 und 55 Jahren und positioniert sich im gehobenen Mid-Price-Segment mit Casual-Looks, die überwiegend in Europa produziert werden.

Bereits eröffnet hat Juwelier Hügler in der Schreinergasse 4, die Bestattung Himmelblau kommt in die Herrengasse.