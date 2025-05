St. Pölten belebt City: Rekord und neues Leben für Tchibo-Filiale

Antworten auf diese Frage gab es am Montagabend im neu eröffneten Lokal Teatro am St. Pöltner Rathausplatz, in dem Wirt Dusko Lukic die Gäste mit Balkan-Küche verwöhnt.

Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) betonte, dass in den vergangenen fünf Jahren rund 16 Millionen Euro in die City investiert worden seien. "Leerstandsmanagement, Investitionen und kluge Nutzungskonzepte wirken. Wir dürfen uns zudem über neue Unternehmensansiedlungen freuen“, berichtete Stadler.