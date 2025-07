Festivalfieber: Was beim Frequency 2025 in St. Pölten anders ist

Es gibt ein untrügliches Zeichen dafür, dass in St. Pölten wieder die größte Party des Landes vor der Tür steht: Wenn am Traisenufer die Wiesen und Böschungen ordentlich gestutzt werden, macht sich die Landeshauptstadt fein – für rund 140.000 Gäste, die von 13. bis 15. August am Gelände des Veranstaltungszentrums (VAZ) erwartet werden.

Demnächst startet auch schon der Aufbau der benötigten Infrastruktur. „Die Errichtung der Bühnen nimmt etwa zwei Wochen in Anspruch“, erzählt Festivalmacher Harry Jenner, der heuer mit seinem Team ein Jubiläum feiern darf – das Frequency Festival wird 25 Jahre alt.