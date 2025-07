St. Pölten setzt auf Gratis-Trinkwasser: 33 neue Brunnen in der Stadt

Neu hinzugekommen sind zuletzt etwa Anlagen im Alumnatsgarten, auf der neugestalteten Dr.-Karl-Renner-Promenade, im Sturm-19-Park, beim Windfänger am Europaplatz sowie ganz aktuell am Domplatz, im Hübscherpark in Radlberg und am Soroptimist-Steg an der Traisen. Ziel ist es, das Netz auf über 50 Brunnen auszubauen – mit Fokus auf Spielplätze, Parks und belebte Wege.

"Wertvolle Ressource"

„Überall dort, wo sich die St. Pöltner gerne aufhalten, wollen wir auch Zugang zu kostenlosem Trinkwasser schaffen“, betont Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ). Die Initiative sei nicht nur ein Beitrag zur Lebensqualität, sondern auch ein konkreter Schutz vor zunehmender Hitze im öffentlichen Raum. Gleichzeitig mahnt er: „Trinkwasser ist eine wertvolle Ressource – bitte verantwortungsvoll nutzen.“

Die Umsetzung liegt in den Händen der St. Pöltner Trinkwasserversorgung, während die Stadtgärtnerei für Pflasterung und Gestaltung sorgt - ein Trinkbrunnen kostet rund 20.000 Euro.