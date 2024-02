NÖ: Forderung nach Doktoratsrecht für Fachhochschulen wird intensiver

Bei jeder offiziellen Gelegenheit, die das Thema Wissenschaft und Forschung beinhaltet, ist in Niederösterreich mittlerweile die Forderung nach dem Promotionsrecht für die blau-gelben Fachhochschulen mit ihren 12.000 Studenten zu hören. Bei der am morgigen Donnerstag stattfindenden Sitzung des NÖ Landtags wird sich auch das Länderparlament mehrheitlich hinter diese Forderung an die Bundesregierung stellen.

Gegenüber anderen Ländern, wo dieses Recht bereits besteht, entwickle sich dieses Manko in NÖ zum gravierenden Standortnachteil, argumentieren die Befürworter mit Wissenschaftsreferenten und LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) an der Spitze. Der besonders angesprochene Bundesminister Martin Polaschek (ÖVP) ist mit der Forderung nicht das erste Mal konfrontiert. Zuletzt bekam er sie im Jänner beim 30-jährigen Gründungsfest der FH Wiener Neustadt zu hören.