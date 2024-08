NÖ: Feuerwehren bekämpften Ölfilm auf der Donau

Weil aus einem Schiff Dieselöl ausgetreten war, mussten am Donnerstagnachmittag die Feuerwehren im Bezirk Melk in Aktion treten. Im Bereich Melk flimmerte ein Ölfilm auf der Donau, den die Feuerwehren aus Melk und Gossam zu binden versuchten.

Der Einsatz der Freiwilligen spielte sich zu Land, zu Wasser und auch aus der Luft ab. Mithilfe der Feuerwehrdrohne konnte das Ausmaß der Wasserverschmutzung genau geortet werden. Am rechten Donauufer wurde in Absprache mit der Bezirkshauptmannschaft Melk flüssiges Ölbindemittel am Wasser und am Ufer der Donau aufgetragen.