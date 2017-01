NÖ: Feuer brach neben Ofen aus, 84-Jährige starb

Bei einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in Olgersdorf in der Gemeinde Asparn an der Zaya (Bezirk Mistelbach) ist am Dienstagnachmittag eine 84-jährige Frau ums Leben gekommen. Gegen 16.20 Uhr waren die Einsatzkräfte alarmiert worden.

"Eine Pflegehelferin hatte die Feuerwehr verständigt, um die Türe zu öffnen, weil die Rentnerin auf ihre Rufe nicht reagierte. Als die Kameraden vor dem Wohnhaus standen, sahen sie Rauch aufsteigen", sagt Franz Resperger, Sprecher des nö. Landesfeuerwehrkommandos, im KURIER-Gespräch. Ein Atemschutztrupp brach die Eingangstüre auf und fand die 84-Jährige in einem Rollstuhl sitzen. Da die Frau nicht mehr bei Bewusstsein war, begannen die Feuerwehrleute sofort mit der Wiederbelebung der Pensionistin. "Auf dem Weg ins Spital dürfte die Frau gestorben sein", sagt Resperger.

Erkrankung

Die Küche brannte laut Feuerwehr komplett aus. Das Landeskriminalamt hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Ersten Ergebnissen zufolge dürfte die Frau versehentlich nicht im Ofen, sondern daneben ein Feuer gemacht haben. Die Pensionistin soll an Demenz gelitten haben, heißt es.