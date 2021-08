NÖ: Fahrende Kinolegenden wie Lightning McQueen bei Auto-Event

Premiere

Überhaupt zum ersten Mal zu sehen ist dort der von Hahn nachgebaute Lightning McQueen in strahlendem Rot. Ein Jahr lang hat er an dem Wagen geschraubt und gewerkt, damit er dem Original so nahe wie möglich kommt. Mit dem Abschleppwagen namens Hook hatte Hahn ein halbes Jahr Arbeit.

„Es sind immer 20 bis 30 Filmautos vor Ort an diesem Wochenende, als DJ ist Fredi Hahn da, Tänzerinnen sorgen für Stimmung. Aber für die Kinder ist das Highlight sicher, wenn wir mit Hook und Lightning McQueen spazieren fahren“, sagt Hahn. Letzteren hat er erst vor vier Tagen fertiggebaut.

Hahn arbeitet bereits wieder an neuen Wägen. Darunter das Batmobil oder weitere Autos von den „The Fast and the Furious“-Filmen. „Zum Beispiel das aus dem siebenten Teil, wo sie aus dem Hochhaus in Dubai rausspringen. Wenn du einmal die Freude von Kindern gesehen hast, wenn sie die in Lebensgröße sehen, das kann man mit Geld nicht kaufen“, sagt Hahn begeistert.