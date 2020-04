NÖ erwartet erneut starke Waldbeschädigung durch Borkenkäfer

In den niederösterreichischen Wäldern scheint keine Entspannung der prekären Borkenkäfer-Situation in Sichtweite. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf ( ÖVP) und NÖ Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager erwarteten am Dienstag für dieses Jahr die Schädigung von Millionen Festmeter Holz. Gleichzeitig appellierten sie an die Säge- und Zellstoffindustrie.