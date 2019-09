Krisengipfel gegen den drohenden Wald-Kollaps

Kaum Regen, lange Dürreperioden und heftige Stürme haben das Klimadrama in den Wäldern Österreichs erneut verschärft: Betrug die Schadholzmenge im Vorjahr bundesweit knapp zehn Millionen Festmeter, dürfte die heurige Gesamtsumme ersten Schätzungen zufolge sogar um eine Million höher liegen. Fast die Hälfte der betroffenen Bäume hat der Borkenkäfer quasi im Alleingang zu Fall gebracht. Beim „Waldgipfel“ von Bund und Land Niederösterreich in Tulln ist jetzt ein millionenschweres Maßnahmenpaket geschnürt worden, um die leidgeprüften Forstbesitzer beim Aufräumen und Wiederaufforsten ihrer Wälder finanziell zu unterstützen.

Vor allem im Osten Österreichs ist die Situation katastrophal und ein Ende nicht absehbar. Landstriche gleichen inzwischen einer „Mondoberfläche“, weil riesige Flächen mit käferbefallenen Fichten und anderen Bäumen kahl geschlägert wurden. Die hohen Mengen an Schadholz haben die Preise in den Keller rasseln lassen, wodurch die Waldbesitzer nur mehr draufzahlen. Mit rund 30 Euro pro Festmeter lassen sich nicht einmal mehr die Kosten für das Abholzen und Wegtransportieren der geschädigten Bäume decken. „ Österreichs Wälder müssen jetzt klima- und zukunftsfit werden. Dafür müssen wir alle an einem Strang ziehen“, sagte Agrarministerin Maria Patek.