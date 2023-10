NÖ: Dorferneuerung wird auf neue Beine gestellt

Am Fundament von 600 Vereinen, die im Vorjahr 85.000 ehrenamtliche Arbeitsstunden leisteten, wird in Niederösterreich die Dorf- und Stadterneuerung auf neue Beine gestellt. Mit einem unkomplizierten, schnellen und direkten Zugang zu Förderungen wolle man in den Orten und Städten Ehrenamtliche zu noch mehr Engagement und Erneuerung motivieren, kündigten LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) sowie die Gemeindeverbandspräsidenten Johannes Pressl (ÖVP) und Rupert Dworak (SPÖ) an.

Von Erwin Pröll vor fast 40 Jahren gegründet, ist die Dorferneuerung zum Motor für Hunderte Projekte geworden. Mit seiner neuen Zuständigkeit für die Regionalentwicklung habe er sich nun viel Neues vorgenommen, kündigte Pernkopf an.

Hauptziel sei, die Gemeinden ab dem 1. Jänner schneller und besser bei der Umsetzung von Projekten begleiten und unterstützen zu können. Der Zugang zum Fördertopf, den das Land von jährlich 3,6 Millionen Euro auf 4,3 Millionen aufstockt, wird nicht mehr zeitlich limitiert. Bisher mussten Gemeinden nach einer vierjährigen Projektphase eine vierjährige Pause einlegen, um den Dorferneuerungstopf wieder anzapfen zu dürfen. Pernkopf: „Diese Pausetaste gibt’s nicht mehr“.