Bei Diebstour gefilmt: Polizei sucht Duo nach Ladendiebstählen

Die Polizei in Niederösterreich fahndet nach zwei unbekannten Männern, die im Juli in Vösendorf (Bezirk Mödling) sowie in Wien in diversen Supermärkten eine Diebstour hingelegt haben. Der Gesamtwert der gestohlenen Waren beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro .

Die Kriminellen sollen am 29. Juli 2024 in insgesamt drei Supermärkten und Geschäften in Vösendorf sowie in Wien-Favoriten und Liesing zahlreiche Diebstähle begangen haben. Laut Polizei sollen die beiden Männer dabei Bekleidungsartikel an sich genommen und ohne zu bezahlen fluchtartig die Geschäfte verlassen haben.