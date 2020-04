NÖ: Die Deutschen lieben die Landeshauptstadt

Stadtspaziergänge

Insgesamt wickelten Prischl und ihr Team 12.407 Anfragen ab, 4.271 Personen nahmen das Angebot der Stadtspaziergänge an und an 71 Fahrtagen haben 5.149 Personen die Stadt mit dem Hauptstadtexpress erkundet.

Neue Konzepte

Bürgermeister Matthias Stadler, der selbst immer wieder Stadtspaziergänge leitet, weiß: „Wir haben in den vergangenen Jahren viel Arbeit in die Belebung des Tourismus und der städtischen Wirtschaft investiert und ein ganzes Bündel an Maßnahmen ergriffen: Gezielte Investorensuche, Etablierung eines Incoming Reisebüro & Convention Bureaus, die Auflage neuer Prospekte und die Bewerbung auf internationalen Messen zählen hier dazu.“