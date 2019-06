NÖ: Der harte Kampf gegen die Banden

Es sind Verbrechen, die selbst bei hartgesottenen Kriminalisten für Fassungslosigkeit sorgen: Ein Mann wird in seinem Haus brutal zusammengeschlagen, die Täter fügen ihm einen doppelten Kieferbruch zu und lassen ihn in einer Blutlache liegend zurück. Die Peiniger versperren die Tür und flüchten.

Andernorts wird ein Opfer in Wiener Neustadt bedrängt und bedroht, es hebt Geld von einem Bankomaten ab und übergibt die Scheine den Tätern. Weil ihnen die Beute nicht hoch genug ist, statten sie auch noch der Mutter des Mannes einen „Besuch“ ab – und zwar direkt in der Arztpraxis, wo sie arbeitet. Auch sie hat so große Angst, dass sie sich ihrem Schicksal fügt.

Verdeckte Ermittler

Es sind Fälle wie diese, die die Ermittler des Landeskriminalamtes ( LKA) intensiv beschäftigten. Und sie zeigen, dass das Phänomen der Bandenkriminalität längst auch in Niederösterreich angekommen ist. LKA-Chef Omar

Haijawi-Pirchner hat auf diese Entwicklung reagiert und vor rund eineinhalb Jahren acht Fahndern aus dem Ermittlungsbereich Menschenhandel und Schlepperei die Aufgabe übertragen, verstärkt gegen Banden vorzugehen.