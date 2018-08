Jugendbanden: Gewalt ist an der Tagesordnung

Es ist ein kultur- und gesellschaftspolitisches Problem. Weil gerade junge Migranten aus Kriegsgebieten Konflikte gerne mit hoher Gewaltbereitschaft oder dem Einsatz von Waffen lösen, steigt auch die Zahl der Gewaltdelikte in Niederösterreich deutlich an (von 2151 im ersten Halbjahr 2017 auf 2415 Anzeigen heuer).

Bei der Landespolizeidirektion beobachtet man die besorgniserregende Entwicklung schon länger. „Wir stellen leider fest, dass immer öfter versucht wird, Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten mit Fäusten oder Messern zu lösen. Sei es bei Nachbarschaftsstreitigkeiten, in Gefängnissen oder auch in Flüchtlingsunterkünften“, sagt Landespolizeidirektor-Stellvertreter Franz Popp.

Auch der Bereich der Jugendbanden soll in Zukunft noch stärker in den Fokus der Ermittler gestellt werden. „Zum einen geht es darum, die Jugendlichen noch stärker zu sensibilisieren. Schließlich drohen bei Vergehen Anzeigen und in manchen Fällen auch hohe Strafen“, sagt er.

Zum anderen werde man noch verstärkt Schwerpunktaktionen in den Ballungsräumen durchführen. Diesbezüglich gäbe es bereits Projekte mit Sozialarbeitern, erklärt Popp.

Bestes Beispiel dafür sind die polizeilichen Schutzzonen am Wiener Neustädter Bahnhof sowie im Stadtpark. Zuletzt ist eine Gruppe junger Afghanen dort nicht nur lukrativen Drogengeschäften nachgegangen. Die Halbstarken haben laut Polizei auch nach Belieben Jugendliche ausgeraubt. Die Bande ist für die Exekutive ein Sittenbild der derzeitigen Kriminalitätsentwicklung.