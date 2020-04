NÖ: Corona-Test am Drive-in-Schalter

Die Proben werden anschließend an ein Labor geschickt, die Ergebnisse werden der Behörde mitgeteilt, die dann entsprechende Maßnahmen setzt. Für jene Personen, die keine Drive-in-Station aufsuchen können, sind weiterhin mobile Abnahmeteams des Roten Kreuz und Samariterbundes im Einsatz.

Weitere Stationen sind geplant

„Die Drive-in-Stationen sind eine ideale Ergänzung zu unseren Abnahme-Teams“, erklärt Präsident Josef Schmoll, Rotes Kreuz Niederösterreich.

„Das System ermöglicht es uns, wesentlich schneller die Abstriche abzunehmen, da es pro Person nur wenige Minuten in Anspruch nimmt. Wir ersuchen aber dringend, dass nur jene Personen die Drive-In-Stationen aufsuchen, die seitens 1450 dazu berechtigt sind.“ Ab Dienstag ist eine weitere Station in Amstetten geplant, drei zusätzliche in Mistelbach, Wr. Neustadt und Zwettl sind in Vorbereitung.

„Die erste Drive-in Testung in Niederösterreich ist am Samstag in St. Pölten in Betrieb gegangen und es zeigt sich, dass diese Möglichkeit der mobilen Testung von der Bevölkerung angenommen wird“, so der Präsident des Samariterbundes Otto Pendl.

Steigerung der Effizenz

„Von unseren Sanitäterinnen und Sanitätern vor Ort weiß ich, dass die Bevölkerung die rasche und unkomplizierte Abwicklung sehr begrüßt.“ Die Drive-in-Stationen sind eine Steigerung der Effizienz bei den Testungen. Die bisher bestehenden mobilen Teams sind weiter erforderlich um Personen zu erreichen, die nicht in die Station kommen können. Bei Auftreten von Symptomen ist die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren.

Die Entscheidung, wer auf das Coronavirus untersucht wird, ist nach wie vor eine amtsärztliche und basiert auf Empfehlungen des Gesundheitsministeriums. Die zu testenden Personen werden der Drive-In Teststation zugewiesen und dürfen auf der Hin- und Rückfahrt keine Fahrtunterbrechung einlegen.