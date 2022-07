NÖ: Bundesligaklub wird mit neuem Teambus zum Mostviertel-Botschafter

Nach dem höchst erfreulichen Start in die neue Saison mit der erstmaligen Tabellenführung in der 2. Liga wird Amstettens Bundesliga-Klub SKU Amstetten österreichweit auch optisch mehr Präsenz zeigen. Für die weite Reise zum heutigen Match nach Dornbirn in Vorarlberg bestieg das SKU-Team am Donnerstag erstmals den neuen Mannschaftsbus, der mit den Farben und den Slogans des SKU bedruckt worden ist.

Bereits seit fünf Jahren fährt der SKU Ertl Glas Amstetten mit Bussen des Mostviertler Reiseunternehmens Kerschner Reisen. Jetzt sei es an der Zeit, die Partnerschaft auf eine neue Ebene zu heben und einen eigenen Mannschaftsbus, wie das bei den größeren Fußballklubs üblich ist, anzuschaffen, teilte der Klub mit. Zum ersten Auswärtsmatch der neuen Saison reisten Trainer Jochen Fallmann und seine Kicker nun im neuen Teambus an.