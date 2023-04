NÖ: Brennender Traktor setzte sich auf Bauernhof selbstständig in Gang

Es waren glückliche Umstände und das richtige Handeln involvierter Personen, die Donnerstagabend im Bezirk Tulln wohl einen Großbrand verhindert haben. In Mallon bei Kirchberg am Wagram hatte auf einem Bauernhof aus unbekannter Ursache Traktor älteren Baujahres zu brennen begonnen. Die in flammende stehende Zugmaschine rollte dann auch noch aufgrund des Defekts selbstständig rückwärts in Richtung eines Stadls.