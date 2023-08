NÖ: Brennende Strohpresse setzte Stoppelfeld in Flammen

Durch einen Großeinsatz gestört wurde die Feiertagsruhe am Dienstagnachmittag für die Mitglieder von sechs Feuerwehren im Bezirk Zwettl. Die Wehren waren alarmiert worden, weil in Großweißenbach eine Strohballenpresse bei der Feldarbeit zu brennen begonnen hatte und dabei auch gleich das angrenzende Feld in Flammen aufging.

Es wurde die Alarmstufe B2 ausgerufen.