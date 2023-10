NÖ-Betriebe tragen Siegel für Stillen in der Öffentlichkeit

Denn das ist nicht allerorts so. Noch immer würden Müttern unangemessene Kommentare, böse Blicke oder gar Rauswürfe drohen, wenn sie stillen. Das gelte insbesondere in der Gastronomie. Bei einer Umfrage unter 8.000 Müttern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz gaben 37 Prozent an, bereits negative Erfahrungen in Lokalen und Cafés gemacht zu haben. Stillen in Toiletten oder speziell eingerichteten Bereichen sei meistens in Ordnung – im Restaurant bei Tisch ist dies aber für manche unvorstellbar: das Stillen am Tisch sei zu unhygienisch, so ein Argument.