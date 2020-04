NÖ: Besuchsverbot in Altenheimen gelockert, aber strenge Regeln

Keine generelle Erlaubnis

Das bedeute nicht, dass es nun wieder eine generelle Erlaubnis für Besuche in Pflegeeinrichtungen gebe. Teschl-Hofmeister: „Es sind dies aber nun erste Lockerungen, die ein baldiges Wiedersehen ermöglichen sollen. Wir befinden uns immer noch inmitten einer noch nie dagewesenen gesundheitlichen Krise. Die Gesundheit unserer besonders gefährdeten Bewohnerinnen und Bewohner sowie unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss dabei weiterhin oberste Priorität haben.“

Richtlinien

Um das Infektionsrisiko in den Einrichtungen dennoch weiterhin niedrig zu halten, wurden in Zusammenarbeit mit der Landesgesundheitsagentur folgende notwendige Richtlinien im Hinblick auf Aufenthaltsdauer, Verhalten und Hygiene festgelegt:

So müssen etwa all jene Personen, die die Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren zu Besuchszwecken betreten wollen, sogenannte Zutritts- und Austrittskontrollen durchlaufen. Diese beinhalten etwa das kontaktlose Fiebermessen. Besucher, die Symptome aufweisen oder in den letzten vier Wochen Kontakt zu Covid-19 positiv getesteten Personen hatten, dürfen die Einrichtungen nicht betreten.

Desinfektion und Mund-Nasen-Schutz

Das Tragen von Mund-Nasen-Schutz sowie das Desinfizieren der Hände ist Pflicht. Zudem werden die Besuche im ersten Schritt nur einzeln stattfinden können. Aufgrund von hygienischen Vorgaben wird es zudem zeitliche Beschränkungen für die Dauer des Besuchs geben. Für Besuche im Außenbereich und Kontakt durch Besucherfenster stehen maximal 30 Minuten zur Verfügung.

Wenn eine Begegnung im Freien nicht möglich ist, dann sind Besuche innerhalb der Räumlichkeiten, auch in vorgesehenen Besucherräumen mit einer Dauer von maximal 15 Minuten gestattet, wenn es die individuellen Umstände erlauben.

Bewohner von Einbettzimmern

Bewohnerinnen und Bewohner, die das eigene Einbettzimmer nicht mehr verlassen können, dürfen Besuch ausschließlich in Begleitung von Fachpersonal empfangen. Die Besucherinnen und Besucher müssen entsprechende Schutzausrüstung (Schutzkittel und Mund-Nasen-Schutz) tragen. Zudem ist ein Sicherheitsabstand von 1,5 Meter einzuhalten.

Ausnahmen wird es hinsichtlich des Besuches von Menschen in ihrer letzten Lebensphase sowie für Palliativpatienten und bei Sterbebegleitung geben.