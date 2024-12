Monatelanger Bestellbetrug: Zwei Verdächtige festgenommen

Laut Polizeiangaben vom Donnerstag wurden einem 17-Jährigen und seinem 20 Jahre alten Komplizen bisher 31 Fälle in Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark zugeordnet.

Die Schadensumme beträgt mindestens 23.000 Euro. 81 Gegenstände wurden bei einer Hausdurchsuchung in Wien sichergestellt, in einigen Fällen sollen die mittlerweile angezeigten Beschuldigten die Waren weiterverkauft haben.

Waren ohne Bezahlung bestellt

Der Tatzeitraum erstreckte sich von Anfang April bis Mitte September 2024, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung. Der 17-jährige russische Staatsbürger und der 20-jährige Syrer dürften generell mit widerrechtlich erlangten Postsendungen an Personendaten gelangt sein. Mit deren Hilfe orderten die in Wien ansässigen Beschuldigten Waren online ohne Bezahlung.