NÖ: Bei der Behörde gefälschten Führerschein vorgelegt

Die Bediensteten der Bezirkshauptmannschaft Waidhofen an der Thaya waren misstrauisch, als ein 38-jähriger Kongolese die Ausstellung eines österreichischen Führerschein beantragen wollte. Dafür legte der Mann eine Fahrlizenz aus seinem Heimatland Kongo vor. Als sie das Dokument näher betrachteten, sind ihnen darauf ein paar Merkmale komisch vorgekommen. Sie verständigten die Polizeikräfte.

Überprüfung

Tatsächlich konnten die Beamten des Landeskriminalamts Niederösterreich die kongolesische Fahrlizenz als gefälschten Führerschein identifizieren. Der 38-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Nach dem Ende der Ermittlungen durch die Polizei in Waidhofen an der Thaya wird ein Abschlussbericht an die Staatsanwaltschaft Krems ergehen.