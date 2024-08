NÖ: Bei Brand in Pflegeheim mussten 14 Bewohner evakuiert werden

Zum einem massiven Zimmerbrand in einem Pflegeheim mussten die Feuerwehren am frühen Montagabend ins Areal des Landesgesundheitszentrum in Mauer im Bezirk Amstetten ausrücken. Ein Bewohnerzimmer des dortigen Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) stand in Vollbrand. Die großteils gesundheitlich sehr eingeschränkten Bewohner des Gebäudes mussten evakuiert werden.