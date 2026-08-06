Drogenring in Niederösterreich: Verdächtiger an Grenze gefasst

Der Mann, nach dem per europäischem Haftbefehl gesucht wurde, soll dazu beigetragen haben, Cannabis im Wert von über 1,5 Mio. Euro in Umlauf zu bringen, so die Bundespolizeiinspektion Kempten. Die Polizei Niederösterreich, wo der Fall bearbeitet wird, bestätigte das gegenüber der APA.

Am Grenzübergang Hörbranz (Bez. Bregenz) zu Bayern ist am Montag bei einer Kontrolle auf der deutschen Autobahn A96 ein 29-jähriger mutmaßlicher Drogenhändler aus Österreich festgenommen worden.

Die deutsche Exekutive kontrollierte laut ihrer Aussendung am Montagabend zwei Insassen eines österreichischen Pkw. Beim Fahrer fanden die Beamten unerlaubte Mengen von Anabolika, beim 29-jährigen Beifahrer 1,1 Gramm Cannabis, deren Einfuhr nach Deutschland nicht erlaubt ist.

Zudem stellte die deutsche Exekutive fest, dass gegen den Beifahrer ein Haftbefehl wegen Handels mit Betäubungsmitteln bestand. Er soll laut Angaben der Polizei Niederösterreich seit 2024 als Mitglied einer kriminellen Vereinigung am Betrieb von fünf Cannabisplantagen in Niederösterreich beteiligt gewesen sein, wie eine Nachfrage der APA ergab.

Man gehe von einer Erntemenge zwischen 500 und 600 Kilogramm sowie deren Veräußerung aus, so ein Polizeisprecher. Europaweit gesucht werde der Mann seit Mai 2026.

Mehrere Wohnungsdurchsuchungen

In der Causa habe es mehrere Wohnungsdurchsuchungen in Österreich gegeben. Die kriminelle Vereinigung umfasse mindestens sechs Personen, einige davon seien bereits festgenommen worden, nach anderen werde weiter per europäischem Haftbefehl gesucht. Zudem soll der 29-Jährige an zwei Betrugsfällen im Onlinehandel beteiligt gewesen sein.