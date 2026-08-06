Ein 28-jähriger Motorradlenker aus Amstetten ist am Mittwochabend bei einem schweren Verkehrsunfall in Amstetten ums Leben gekommen. Der Mann kollidierte im Kreuzungsbereich Schubertstraße/Siedlungsstraße mit einem vorrangberechtigten Pkw und verstarb noch am selben Abend im Landesklinikum Amstetten. Zuvor war der Motorradlenker mehreren Polizeistreifen durch sein Fahrverhalten aufgefallen.

Rasante Fahrt endet tragisch

Beamte der Polizeiinspektion Amstetten wurden gegen 20.25 Uhr auf den Motorradlenker im Bereich der Kreuzung Stadionstraße/Ybbsstraße aufmerksam. Der Mann soll an einer stehenden Fahrzeugkolonne vorbeigefahren sein und sich zunächst an der Haltelinie zum Linksabbiegen eingereiht haben – um dann jedoch entgegen dieser Richtung nach rechts in die Ybbsstraße stadteinwärts weiterzufahren und unmittelbar danach in die Max-Christ-Straße einzubiegen.