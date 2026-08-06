Goldbetrug in Baden: 600.000 Euro Schaden, Polizei sucht Zeugen

In Baden sollen mehrere Geschädigte im Alter zwischen 50 und 71 Jahren von einem angeblichen Edelmetallhändler um ihr Gold gebracht worden sein. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 600.000 Euro.

Mit verlockenden Inseraten in einer Tageszeitung sowie mit Werbewurfsendungen soll der Händler auf sich aufmerksam gemacht haben. Er hatte sich für kurze Zeit in ein Geschäftslokal im Stadtgebiet von Baden eingemietet und warb dabei mit überhöhten Grammpreisen für Gold.