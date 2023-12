NÖ: Auto mir 4 Kindern auf Bahngleise geschleudert

Großes Glück in einer sehr gefährlichen Situation hatten eine Mutter und ihre vier Kinder am Montagabend, als ihr Fahrzeug bei einem Bahnübergang auf der L4049 zwischen Unterwaltersdorf und Wampersdorf ins Schleudern geriet. Der Wagen kam auf den Schienen zum Stillstand und blieb hängen. Die Frau brachte sich und ihre vier Kinder sofort in Sicherheit und setzte einen Notruf ab.