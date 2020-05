NÖ: Antragsflut zu Corona im Landtag

Die soziale Belastung der Bevölkerung durch die Corona-Krise und die ökologische Bedrohung durch geplante Großprojekte verknüpfen die Grünen in ihren Anträgen. So soll sich das Land NÖ als Miteigentümer der Flughafen AG vom Bau der 3. Piste distanzieren und die Pläne für die Waldviertelautobahn aufgeben, fordert die Grüne Klubchefin Helga Krismer. Das gesparte Geld soll Familien zukommen. Es sollen an jeden Haushalt ab einem Kind 500 Euro ausgeschüttet werden.