AMS bringt Geflüchtete auf Jobsuche direkt mit Unternehmen zusammen

2.797 Menschen mit Fluchthintergrund, die freien Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt haben, sind aktuell beim Arbeitsmarktservice (AMS) in Niederösterreich gemeldet oder befinden sich in einer Schulung. Rund jeder Vierte von ihnen lebt im Industrieviertel in den Bezirken Wr. Neustadt, Neunkirchen, Baden und Mödling. Um ihnen den möglichst raschen Einstieg in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, lud das AMS am Donnerstag zur „Chancen Messe“ in die Arena Nova in Wr. Neustadt.