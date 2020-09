NÖ: Advent im Stadtpark Neunkirchen wurde abgesagt

2020 wird es in Neunkirchen keinen Advent im Stadtpark geben. Das gab die Stadtgemeinde am Dienstagnachmittag bekannt. "Wir bitten um Verständnis, dass diese Maßnahme zum Schutz der Besucher aber auch der Aussteller getroffen wurde und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr“, sagt Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP).

Der stimmungsvolle Markt, der am dritten Adventwochenende immer an die 3.000 Besucher in den Park lockt, wird von der Stadtgemeinde normalerweise in Zusammenarbeit mit Feuerwehr, Pfadfindern und Lions veranstaltet. Der Veranstaltung gehen umfangreiche Planungsarbeiten voran, aufgrund der Coronavirus-Pandemie ist es heuer jedoch schwer einschätzbar, ob die Veranstaltung im Dezember über die Bühne gehen könnte, wie die Stadtgemeinde erklärt.

Notwendige Maßnahmen zur Reduktion des Ansteckungsrisikos hätten das einzigartige Erlebnis des Advents im Park zudem sicherlich getrübt.