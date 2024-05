NÖ: 84-Jähriger im Bezirk Baden abgängig

Der demenzkranke Mann wurde zuletzt in der Leobersdorfer Straße in Berndorf gesehen. Er könnte sich auch in Wien aufhalten, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Die Exekutive veröffentlichte am Sonntag Fotos des Pensionisten. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Berndorf (Tel.: 59133-3304) erbeten.