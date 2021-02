NÖ: 30-Jähriger lud Polizisten irrtümlich zu Drogenübergabe ein

Ein missglückter Anruf hat in Niederösterreich einen ungewöhnlichen Polizeieinsatz ausgelöst. Ein 30-Jähriger hatte irrtümlich einen Beamten angerufen, den Mann für einen Bekannten gehalten und ihm Drogen angeboten. Vereinbart wurde laut Exekutive ein Übergabeort im Bezirk Melk, an dem Uniformierte bereits auf den Suchtmittelhändler warteten. Sichergestellt wurden 15 Gramm Heroin. Nach der vorübergehenden Festnahme wurde der 30-Jährige - so wie mehrere Abnehmer - angezeigt.