NÖ: 13 Feuerwehren kämpften gegen Dachstuhlbrand in Mehrparteienhaus

Der Dachstuhlbrand in einem Mehrparteienhaus in St. Johann/Engstetten löste im Bezirk Amstetten einen Großeinsatz der Feuerwehren aus. Das Feuer war am frühen Donnerstagnachmittag gegen 13.42 Uhr ausgebrochen. Der Brand der Klasse B3 alarmiert forderte die Einsatzkräfte massiv.

Um die Löschwasserversorgung zu gewährleisten, wurden zusätzliche Wehren nachalarmiert. Insgesamt rückten nach Auskunft des Bezirksfeuerwehrkommandos 13 Feuerwehren mit über 150 Mitgliedern und 33 Fahrzeugen aus. Diese gingen mit schwerem Atemschutz, mit Hubsteigern und zwei Großlöschfahrzeugen der Feuerwehren Amstetten und St. Valentin gegen die Flammen vor.