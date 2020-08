NÖ: 105 Soldaten in Kaserne getestet, drei sind infiziert

Nachdem am 17. August ein positiver Corona-Fall in der Dabsch-Kaserne in Korneuburg in Niederösterreich aufgetreten ist, wurden im Zuge einer Testung 105 Personen überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass zwei weitere Personen infiziert worden sind.

Insgesamt befinden sich nun drei Soldaten in Heimquarantäne. Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme wurden 60 Soldaten vom Rest der Truppe abgesondert.

Schutzmaßnahmen

Aufgrund der strengen COVID-19 Schutzmaßnahmen in der Kaserne konnte die Gefahr der Ausbreitung auf diesen kleinen Teil eingegrenzt werden, heißt es seitens des Heeres. Weiters wurden durch das ABC-Abwehrzentrum alle Innenbereiche, welche die Betroffenen betreten hatten, erneut desinfiziert.