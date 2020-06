Nikolaus ist emanzipiert: Krampus ist out

"Der Nikolaus schimpft und droht nicht. Er kommt nicht vom Himmel, sondern er ist einfach nur verkleidet." Lisa Funiak von der Katholischen Jugend weiß, wovon sie spricht. Wenn sie Anfang Dezember ins goldrote Bischofsgewand schlüpft und von Haus zu Haus die Familien besucht, verzichtet die angehende Pädagogin sogar auf den weißen Rauschebart. Das schmälert das Erlebnis und die Freude der Kinder keineswegs, versichert die junge Blondine.

Es ist eine illustre 25-köpfige Runde aus Niederösterreich und Wien, die zur Nikolaus-Schulung im Pfarrheim von Purgstall eingerückt ist. Josef Muhr, Diakon aus Weistrach und Grandseigneur der Nikoläuse, hält seit Jahren Kurse für angehende Kollegen ab. Aber auch Profis sind gekommen. Sie suchen neue Ideen für ihre Auftritte.

"Ich besuche oft Familien, wo ich schon für die heutigen Väter in deren Kindesalter der Nikolo war. Die meinen, ich hätte damals die selben Geschichten erzählt", beklagt ein Teilnehmer. Auch Christine Leb aus Frankenfels ist auf der Suche nach Neuem. Trotzdem: Auch nach 28 Jahren als weiblicher Nikolaus möchte sie auf "die glänzenden Kinderaugen niemals verzichten". Renate Kloihofer ist Musikantin und begleitet den Nikolo. Weil der im Vorjahr von zwei kleinen Schlingeln richtig gepiesackt wurde, erhofft sie von Ober-Nikolo Muhr hilfreiche Tricks. Rudolf Beer aus Neuhofen, Chef einer Bestattungsfirma, verwandelte sich im Vorjahr erstmals in Nikolaus. "Ich will hier alles darüber wissen", erklärt er.