Niederösterreichs SPÖ-Chef will Rot-Grün-Neos

Niederösterreichs SPÖ-Vorsitzender hat bereits eine Lieblingsvariante für eine mögliche Regierungskoalition nach der Nationalratswahl im Herbst. Franz Schnabl rät seiner Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner dringend zu Rot-Grün-Neos.

"Diese Variante käme laut den Ergebnisssen der Europawahl schon jetzt auf 46,41 Prozent", argumentiert Schnabl. Auch die Hauptwahlmotive der drei Parteien seien gleich: "Umwelt, soziale Gerechtigkeit und Abgrenzung gegen Rechts - in unterschiedlicher Reihenfolge."

Kein Rot-Blau im Bund

Der ÖVP attestiert Schnabl - wie das auch kürzlich Herbert Kickl tat - "Machtbesoffenheit". Er "zitiere Kickl nicht gerne, aber in dieser Situation trifft es das recht gut". Auf Bundesebne schließe er eine Zusammenarbeit mit der FPÖ "auf jeden Fall" aus. "Meine Meinung im Bundesparteivorstand ist eindeutig. Da müsste sich die FPÖ in vielen Bereichen ändern. Ich möchte nicht Mitverantwortung tragen, wenn die Serie an Einzelfällen weitergeht."

Rendi-Wagner stellt Schnabl nicht infrage. Die SPÖ solle "absolut mit ihr an der Spitze" in die Wahl gehen. "Wir brauchen Politik von Menschen für Menschen. Jenes System, das die Gier nach Macht über die menschlichen Interessen gestellt hat, ist gescheitert", sagt Schnabl. Die SPÖ müsse im Herbst den Führungsanspruch stellen. Dazu wolle mit einem anständigen Wahlergebnis in Niederösterreich beitragen. "Wir wollen stark zulegen, wieder deutlich vor FPÖ liegen und so an frühere Ergebnisse anknüpfen."