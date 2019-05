Rendi-Wagner bleibt SPÖ-Spitzenkandidatin

Dornauer: EU-Wahlkampagne war schlecht

Personelle Konsequenzen soll es nicht geben, hieß es aus der SPÖ im Vorfeld ihrer Beratung. Pamela Rendi-Wagner sollte als Spitzenkandidaten designiert werden und Thomas Drodza Bundesgeschäftsführer bleiben. Die beiden möchte auch der Tiroler SPÖ-Chef Georg Dornauer nicht austauschen.

Man müsste aber vielleicht "erfahrene Menschen rekrutieren", sagte Dornauer, der namentlich den früheren Bundesgeschäftsführer Max Lercher, der von Rendi-Wagner abgesetzt worden war, nannte. Die Kampagne zur EU-Wahl, so Dornauer, habe ihm jedenfalls nicht gefallen. Es sei ein etwas liebloser Wahlkampf gewesen. "Das ist ein - wollen Sie es ehrlich wissen? - Scheißergebnis für die Sozialdemokratie in Europa", sagte Dornauer dem ORF-Report am Montag.

Es müsse sich "einiges ändern"

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser hatte ebenfalls am Montag - in der Presse - in Zweifel gezogen, dass der Einsatz externer Experten hilfreich sei: "Ich glaube, dass wir in der Wahlkampfführung nicht mehr auf externe Agenturen zurückgreifen sollten, sondern Leute, die die Parteistruktur in den Bundesländern kennen, in ein enges Wahlkampfteam mit hineinnehmen, damit wir diese Bodenhaftung nutzen." Die Lücke zwischen guten regionalen und schlechten bundesweiten Wahlergebnissen falle auf.

Vor dem Parteipräsidium sagte er, dass die SPÖ einiges ändern muss, um bei der Nationalratswahl reüssieren zu können. Man werde direkt auf die Leute zugehen und klare Ansagen machen müssen. Den Grund für die SPÖ-Niederlage am vergangenen Sonntag, sieht er in der Zögerlichkeit in der Partei nach dem Platzen der Regierung. Man sei zwischen die Mühlsteine der von Sebastian Kurz ( ÖVP) ausgerufenen Kanzlerfrage und der um ihr Überleben kämpfenden FPÖ geraten. Personelle Konsequenzen möchte aber auch Kaiser nicht.

Rendi-Wagner selbst ortete vor den Sitzungen eine gute Stimmung in der Partei. Auch Drodza erkannte eine positive und optimistische Partei. Nicht viel sagen wollte Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Er verwies nur auf das Plus seiner Stadtpartei bei der EU-Wahl. Gar nichts sagen wollten die Gewerkschaftsgranden.